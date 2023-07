Diessenhofen: Männer klauen Motorboot

Wie die Kantonspolizei Thurgau am Montag mitteilte, meldete sich ein Bootsbesitzer kurz nach 20 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale und gab an, dass sein Motorboot in Diessenhofen TG geklaut worden sei. Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau entdeckte darauf das Boot auf dem Rhein bei Diessenhofen. Als die beiden Männer gegen 21.30 Uhr am Ufer anlegten, wurden sie festgenommen.