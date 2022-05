Macho-Kultur: Männer leiden unter Hündchen-Shaming

Hund Yosh sei Hund genug, einen Mann beim Spazieren nicht in Verlegenheit zu bringen, schrieb Stilexperte Jeroen van Rooijen in einem Insta-Post.

Seine Freundin habe zwei Zwergspitze, sagt ein junger Zürcher. «Wenn ich alleine mit ihnen in der Stadt spazieren gehe, schäme ich mich immer etwas.»

Sein Hund sei klein, aber Hund genug, einen Mann beim Spazieren nicht in Verlegenheit zu bringen, schwärmt Stilexperte Jeroen van Rooijen.

Kromfohrländer Yosh hat für Stilexperte Jeroen van Rooijen die perfekten Masse. Die gute Sache an Yosh sei, dass er klein genug sei, um im Tram auf seinem Schoss zu sitzen, schrieb er kürzlich in einem Post auf Instagram zu einem Foto. Darauf posiert er im Tram mit seinem Hund im Arm. «Aber er ist Hund genug, einen Mann beim Spazieren nicht in Verlegenheit zu bringen.»