Raubüberfall in Reiden LU – Männer mit Totenkopfmasken überfallen Avec-Shop

Zwei unbekannte Täter haben einen Avec-Shop in Reiden an der Grossmatte 1 überfallen. Der Vorfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr. Die zwei unbekannten Männer waren maskiert und bedrohten eine Mitarbeiterin mit einer Pistole und einem Messer. Sie durchsuchten das Geschäft und flüchteten anschliessend ohne Beute durch den Lieferanteneingang in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin kam dabei nicht zu Schaden.