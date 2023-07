Knigge-Regeln: Männer oben ohne - wo es in Ordnung ist und wo nicht

Ob beim Joggen, am Festival oder im Tram, die Meinungen zu Männern, die sich im Sommer in der Öffentlichkeit oben ohne zeigen, gehen auseinander. Experten sind sich hingegen einig: Grundsätzlich ist das ein No-go. «In der Öffentlichkeit gehört es sich nicht, oben ohne zu sein», findet Knigge-Experte Christoph Stokar. In der Badi sei das in Ordnung, aber bereits beim Joggen sei es unangebracht. «Es gibt keinen Grund, kein T-Shirt zu tragen. Schliesslich gibt es Sportbekleidung, die auch bei heissen Temperaturen den Schweiss aufsaugt und Gerüche zurückhält.»