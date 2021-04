Erektionsprobleme : Männer schauen während Pandemie mehr Porno – mit Folgen

Während Corona hat der exzessive Konsum von Internetpornos stark zugenommen. Bei vielen jungen Männern führt dies zu Erektionsproblemen.

Bei Erektionsstörungen ist in den letzten Jahren generell ein Anstieg verzeichnet worden – vor allem bei jungen Männern. (Symbolbild)

Der Pornokonsum hat in der Schweiz seit Beginn der Corona-Pandemie um über 20 Prozent zugenommen.

Der Konsum von Internetpornos stieg in der Schweiz seit Beginn der Pandemie um über 20 Prozent. Dies zeigen Zahlen von Pornhub, einem der weltweit grössten Anbieter. Bedeutet das Homeoffice für die meisten jungen Familien ein Zusammenleben auf engstem Raum, konfrontiert es allein wohnende Singles mit einer neuen Form der Einsamkeit.

Gemäss einer Studie aus der «Zeitschrift für Sexualforschung» gibt jeder dritte Mann in der Schweiz an, dass er seinen eigenen Pornokonsum als «zu hoch» einstuft. «Während des Shutdown dürfte diese Zahl nochmals gestiegen sein», sagt die Zürcher Sexual- und Paartherapeutin Ursina Brun del Re, die den Einfluss von Pornografie auf Paarsexualität erforscht, in der «SonntagsZeitung».