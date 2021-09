Beauty-Looks an der Met 2021: Männer sind die Beauty-Stars der diesjährigen Met-Gala

Glänzende Metall-Akzente, viel Verblendungs-Arbeit, Kristallsteine und Färbe-Kunstwerke – die Gäste der diesjährigen Met Gala zeigen Beauty-Inspo der Extraklasse. Neben den Looks selbst sorgen aber auch ihre Träger für Aufmerksamkeit: 2021 trauen sich immer mehr Männer mit Lidschatten, Strass und Co. auf den roten Teppich. Die gelungensten Kreationen haben wir für dich zusammengefasst.

Frisuren-Stars

Wenn es einen Ort gibt, der genau richtig für Haar-Experimente ist, dann wohl die Met Gala. Zum Auftakt: Frank Ocean, der sich farbtechnisch an seiner plüschigen Begleitung orientiert und seinen Schopf in Giftgrün präsentiert.

Make-up-Künstler

Auch an Eyeliner und Lidschatten wird an der Met nicht gespart. Theaterproduzent Jordan Roth zeigt seine Interpretation des Dresscodes «American Independence» in einem farbenfrohen und aufwändig bestickten Outfit. Dazu gibt es rosa Lider: Ein feiner Lidstrich und Lidschatten im inneren Augenwinkel sorgen für einen extra Hingucker.