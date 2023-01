Winterthur: Pissoirs für kleine Männer zu hoch montiert

Die neuen Pissoirs wurden nun aber so hoch angebracht, dass Kinder und Männer mit einer Körpergrösse von weniger als 175 Zentimetern Schwierigkeiten bekunden, die Anlagen zu nutzen.

Nachdem in Winterthur die Pissoirs am Graben durch Vandalen beschädigt wurden, hat die Stadt die WC-Anlage sanieren lassen.

Die Stadt Winterthur hat neue öffentliche WCs für Männer bekommen. Das Problem jedoch ist: Die Pissoirs wurden so hoch montiert, dass «kleinere» Männer Schwierigkeiten bekunden, die WC-Schüssel zu treffen. So sagten jüngere Passanten gegenüber «Züritoday», dass sie sich beim Wasserlassen in diesen Anlagen auch mal auf die Zehenspitzen stellen oder «nach oben zielen» müssten.