Fehlende Body Positivity in der Männermode: «Das nährt Selbstzweifel»

Markus Theunert studierte Psychologie und Soziologie an den Universitäten Basel und Bern und ist Gesamtleiter von Männer.ch , dem Dachverband Schweizer Männer- & Väterorganisationen.

Welche Körpertypen sollten in der Männermode mehr repräsentiert werden und wieso?

Eine Vielfalt von Körpern, welche die ganze Bandbreite dessen zeigen, was die Natur bietet.

Auch Männer werden immer mehr auf ihre körperliche Attraktivität reduziert und sexualisiert, das ist ein relativ neues Phänomen. Es mangelt noch vielerorts an Sensibilität und Wissen. Körperbezogene Selbstzweifel sind aber sehr verbreitet: Acht von zehn 16-jährigen jungen Männern glauben, sie seien zu schmächtig! Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper ist also der Normalfall, nicht die Ausnahme. Das ist keine gesunde Entwicklung. So nehmen beispielsweise auch Körperbildstörungen bei Jungen und Männern deutlich zu.