Rafz ZH – Männer wollen fast 80 Kilo illegales Feuerwerk über Grenze schmuggeln

Ende September stoppten Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) am Grenzübergang Rafz-Solgen, ein im Kanton Zürich immatrikuliertes Fahrzeug, um eine Kontrolle durchzuführen. Wie es in einer Mitteilung am Dienstag heisst, fanden Beamte im Auto rund 79 Kilogramm illegal eingeführtes pyrotechnisches Material in Form von bengalischen Fackeln und Rauchtöpfen sowie einen Teleskop-Schlagstock.