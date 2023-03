In diversen Social-Media-Posts und Tiktok-Videos geht es um Männerfreundschaften: Diese seien angeblich oberflächlicher. Männer würden generell mit weniger Menschen über emotionale Themen reden als Frauen. So sagt Buchautor Lewis Howes in einem Podcast, dass rund die Hälfte der Männer angibt, nur einen einzigen Freund zu haben, mit dem sie tiefgründige oder schmerzhafte Themen besprechen können.