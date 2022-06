Man(n)iküre: Männer wünschen sich schöne Fingernägel

Manche Twitter-User gehen so weit zu sagen, dass sie nicht mit Männern mit lackierten Fingernägeln reden würden.

«Der Sohn meiner Ex wollte im Kindergarten Prinzessin werden, also durfte er Kleidchen tragen, lackierte Fingernägel haben etc.», schreibt ein Twitter-User. Was für manche selbstverständlich ist, sorgt bei anderen für Erstaunen und Empörung. Auf Twitter ist eine Diskussion um lackierte Männer-Fingernägel entbrannt.