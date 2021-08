Emmenbrücke - Männer zerren Fahrer aus Auto und prügeln auf ihn ein

In Emmenbrücke ist es am Freitag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen.

Wüste Szenen an der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke: Mehrere Personen versuchten, einen Mann aus einem auf der Strasse stehenden Auto zu zerren. Als es ihnen schliesslich gelang, prügelten sie auf ihn ein mit Schlägen und Fusstritten. Ein Mitarbeiterin eines Lokals in der Nähe sagte auf Anfrage, dass es alle Personen im Lokal mitbekommen haben. Ein Video vom Vorfall kursiert in den sozialen Medien, wie mehrere News-Scouts berichteten.