Areuse NE: Männer zünden Frau an – Opfer wird schwer verbrannt ins Spital geflogen

In Areuse ist es am Donnerstagabend zu einem brutalen Angriff gekommen.

Am Donnerstagabend passte im Pinceleuses-Viertel in Areuse gegen 20.50 Uhr ein unbekannter Mann an der Wohnungstür eine Frau ab. Daraufhin lockte der Mann die 49-Jährige unter falschem Vorwand aus dem Gebäude. Draussen angekommen, besprühte ein zweiter Mann das Opfer vermutlich mit einem brennbaren Produkt, wie die Kantonspolizei Neuenburg in einer Mitteilung schreibt.