Zürich: Männergruppe brach 24-Jährigem die Nase – dieser sticht mit dem Messer zu

Der zweite Angeklagte (26) sitzt laut Anklageschrift seit der Tat in Untersuchungshaft. In der Tatnacht hatte er eine Männergruppe zunächst mit einem Pfefferspray angegriffen. (Symbolbild)

Es begann alles mit einer Glasflasche: Ein damals 24-jähriger Schweizer warf Ende Oktober 2021, kurz nach 2 Uhr, eine Flasche über die Gleise an eine Wand beim Bahnhof Stadelhofen. Dies erregte die Aufmerksamkeit einer Männergruppe, die sich in der Nähe aufhielt. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der der Schweizer einen Pfefferspray einsetzte.

Damit eskalierte die Situation: Ein damals 21-jähriger Slowene aus der Männergruppe stieg auf die Gleise, bewaffnete sich mit zwei Schottersteinen und schleuderte diese dem 24-Jährigen ins Gesicht. Trotz mehrfach gebrochener Nase liess sich dieser erneut auf die Auseinandersetzung ein und ging mit einem Klappmesser auf die fliehenden Männer los. Zwei Männer verletzte er dabei, einen davon schwer. Einem am Boden liegenden Mann aus der Gruppe stach er dreimal in den Rücken und Oberkörper.

Beschuldigte betonen, kein Gewaltproblem zu haben

Die beiden Streitwilligen, heute 26- und 22-jährig, mussten sich am Mittwoch für ihre Taten vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Die Staatsanwaltschaft klagte beide wegen versuchter schwerer Körperverletzung an. Dem Schweizer wird des Weiteren versuchte vorsätzliche Tötung vorgeworfen. Der Staatsanwalt fordert für ihn eine Haftstrafe von sieben Jahren und neun Monaten, für den Slowenen drei Jahre Gefängnis und einen Landesverweis von fünf Jahren.

Auch der 22-jährige Slowene versicherte dem Gericht, dass er kein Gewaltproblem habe. Dies, obwohl er kurz nach dem Vorfall im Oktober 2021 in zwei weitere gewalttätige Auseinandersetzungen verwickelt war, für die er sich ebenfalls verantworten muss. «Nachdem wir mit dem Pfefferspray angegriffen wurden, fühlte ich mich in Gefahr», sagt er. Der Slowene, der 2014 in die Schweiz kam, betont, dass er unbedingt in der Schweiz bleiben wolle: «Hier fühle ich mich daheim.»