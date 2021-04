«SofaGate» : Männerrunde mit Erdogan und EU-Michel – dicke Eier und andere Witze

Aus dem Treffen zwischen den EU-Grössen Ursula von der Leyen und Charles Michel mit dem türkischen Präsidenten ist «SofaGate» entstanden. Die Reaktionen auf Twitter sind geharnischt. Mehr noch als Erdogan kriegt Michel sein Fett weg.

Was war da geschehen? Zu Beginn des Treffens im türkischen Präsidialamt blieb die Kommissionschefin zunächst stehen und reagierte mit einem «Ähm», als sich Präsident Recep Tayyip Erdogan und Michel in zwei nebeneinander stehende Sessel setzten. Sie musste dann in beträchtlichem Abstand auf einem Sofa Platz nehmen. Das löste massive Kritik und Vorwürfe der Frauenfeindlichkeit aus. Die Affäre «SofaGate» war geboren.

Protokoll hin oder her – auf Twitter kriegen sowohl Erdogan als auch Michel ihr Fett, da sie sitzen und von der Leyen ratlos daneben steht. «Und da sagen sie, die Ritterlichkeit sei tot», schreibt ein User sarkastisch. Andere stellen «Erdögan», einen «protokollgerechten» Klappstuhl à la Ikea vor, «falls mehr Leute auftauchen als erwartet». Auch der Post von aufgekritzelten Testikeln anstelle der beiden Männer ist in seiner Botschaft eindeutig.

Einige sehen in der unglücklichen Szene die perfekte Allegorie zur EU-Aussenpolitik: «Uns wird auf der internationalen Bühne kein Respekt gezeigt», schreibt ein Twitter-User. «Wenn die EU ihre Probleme in Syrien (und der Ukraine und Libyen, …) nicht an Erdogan, Putin und Biden abschieben würde, würden wir in Ankara, Moskau und Washington auch anders behandelt.»