Männerschnupfen gibt es gar nicht

Die Nichtexistenz des «Männerschnupfens» bestätigen nun österreichische Forschende in der Fachzeitschrift «Journal of Psychosomatic Research» . Laut ihnen kann das «Konzept des Männerschnupfens verworfen werden».

«Männerschnupfen» auf dem Prüfstand

Punkto Genesung haben Frauen die Nase vorn

Tatsächlich zeige sich bei Menschen und Tieren, «dass es gewisse geschlechtsspezifische Unterschiede in der Heilung gibt», so Riedl zum ORF: «Weibliche Organismen sind mehr auf Heilung ausgelegt und männliche Organismen sind mehr darauf ausgelegt, Energie zu produzieren.» Als möglichen Grund dafür nennen die Forschenden die Wechselwirkung von Sexualhormonen mit dem Immunsystem. So hätten frühere Studien gezeigt, dass Frauen besser Antikörper produzieren können, was die Immunaktivität und somit eine schnellere und effektivere Abwehr von Infektionen erhöhe.