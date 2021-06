Männershorts werden 2021 richtig kurz

Bei wenigen Kleidungsstücken in der Männergarderobe gehen die Meinungen so auseinander wie bei Shorts. Da gibt es die einen, die es eine absolute Unmöglichkeit finden, als Mann im Sommer Bein zu zeigen und andere, die ihre Beine in die Sonne strecken, sobald sie hinter den Wolken hervorguckt. Für letztere haben wir jetzt gute Neuigkeiten: Diese Saison dominieren in der Männermode richtig kurze Shorts.

Schauspieler Milo Ventimiglia (die meisten von uns dürften ihn als Jess von Gilmore Girls kennen) wurde kürzlich in knappen Shorts fotografiert, was erneut die Debatte über Männershorts aufflammen liess. Geht es nach der Modewelt, ist die Antwort klar: Männershorts sind jetzt superkurz.

Prada prophezeit, dass das auch noch für eine Weile so bleibt: So wurden etwa in der Frühlings- und Sommermodekollektion für 2022 die Männermodels von Miuccia Prada und Raf Simons in Micro-Shorts gesteckt:

Männerbeine rücken in den Fokus

Nachdem wir in den vergangenen Monaten dank Zoom und Co. vorwiegend die oberen Körperhälften voneinander gesehen haben, rückt jetzt die untere in den Fokus. Diese Enthüllung scheint für manche an Sexiness kaum zu überbieten. Schon vergangenes Jahr wurden auf Tiktok Männer für Five Inch Inseam Shorts gefeiert, also Shorts, deren Saum knapp 13 Zentimeter oberhalb des Knies aufhört.

Wer auf Tiktok nach dem Hashtag #5inchseam sucht, findet zahlreiche Videos, in denen sich Männer in kurzen Shorts...

...und Frauen davon begeistert zeigen:

Vergangenes Jahr war es Internet-Liebling Harry Styles, der für die Kampagne Guccifest von Gucci einen Gastauftritt in superkurzen Jeansshorts hatte und den Trend zusätzlich befeuerte:

So stylst du kurze Männershorts

Wer selbst mehr Bein zeigen will, kann sich für das Styling ein Beispiel an Rapper Tyler The Creator nehmen. Er trägt zu den kurzen Shorts Doc Martens Halbschuhe, ein gutes Paar Socken und einen Pullover mit Schmuck und Schiebermütze, was das Outfit adrett macht:

Auch zu chunky Boots funktionieren kurze Shorts. Wem das Outfit von Damiano, Frontman der ESC-Gewinnerband Måneskin, etwas zu freizügig ist, der schlüpft dazu einfach in sein Lieblingsshirt:

Wer einen Look à la Harry Styles tragen möchte, kann auch einfach ein paar alte Jeans selbst zu Shorts umfunktionieren. Dazu noch dein Kurzarmhemd und voilà:

W em das alles für den Alltag noch too much ist, probierts vielleicht als erstes mit einer Badehose, die ein wenig kürzer ist als das Knie. So kannst du dich an die Länge rantasten, die für dich passt.

Hier gibt es Shopping-Inspo für kurze Shorts:

Die klassischen Jeans-Shorts passen zu allen möglichen Outfit-Kombinationen: ’93 Shorts, Fr. 59.90 von Levi’s Levi’s Die Hosen sind schmal geschnitten, aber sorgen mit dem Material für Elastizität und Komfort: Shorts « Flex » Fr. 25.95 von C&A C&A Diese Shorts sind zu mindestens 70 Prozent aus recycelten Materialien hergestellt und zeigen wunderbar deine Beine: Shorts « Fast Split » Fr. 40.– von Adidas bei Zalando Adidas