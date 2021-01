«Für Männer ist es nach wie vor extrem wichtig, als ‹richtiger Mann› zu gelten. Und was ein ‹richtiger Mann› ist, entscheiden letztlich nicht die Frauen, sondern die anderen Männer», so Theunert.

Der Fall des jüdischen Rekruten, der in der Schweizer Armee schweren Antisemitismus erlebte, tätlich angegriffen wurde und schliesslich in den Zivildienst wechselte, sorgte am Samstag für Aufsehen. Laut Oberst Hubert Annen, der an der Militärakademie der ETH Militärpsychologie und Militärpädagogik unterrichtet, werden die Erlebnisse von Benjamin Folgen haben: «Solche Dinge müssen natürlich thematisiert werden. Das Fallbeispiel mit dem jüdischen Rekruten wird in die Ausbildung einfliessen, Vorgesetzte müssen lernen, wie sie in solchen Situationen richtig handeln», sagt er zu 20 Minuten.