Das sind die reichsten männlichen Beauty-Influencer

Ob Huda Kattan, Kylie Jenner oder Addison Rae – sie alle haben ihr Portfolio um ein ganzes Beauty-Imperium erweitert, das seinen Erfolg fast ausschliesslich Social Media zu verdanken hat. Sie sind Beauty-Influencer der Extraklasse und lassen sich das auch dementsprechend zahlen. Und sie alle sind weiblich. Cremes und Tiegel, Beauty-Tools aus Edelsteinen sowie Mascara, Eyeliner und Lidschatten, da haben Männer nichts zu suchen. Klar … oder? Nun, nicht so ganz.

Platz 7: Wayne Goss

Platz 6: Angel Merino

Das Kontrastprogramm zu Wayne: Angel Merino. Mac_Daddyy, wie Angel sich auf Instagram nennt, ist zwar ebenfalls Make-up-Artist und feiert Erfolge mit der eigenen inklusiven Make-up-Linie. In seinen Instagram-Posts setzt der 30-Jährige aber auf alles andere als dezente Zurückhaltung. Sein Können zeigt er gern am eigenen Gesicht. Und das bringt ihm im Schnitt satte 4726 Franken pro Sponsored Post ein.

Platz 5: Manny Gutierrez

«A daddy body with a mommy face» (ein Daddy-Körper mit einem Mommy-Gesicht) steht in Mannys Instagram-Bio. Die humorvolle Linie fährt der US-amerikanische Make-up-Artist weiter und macht vor allem mit Reels von sich reden. Immer mit perfekt verblendeten Lidschatten und makellos konturiert, versteht sich. Damit trifft er den Zeitgeist, sammelt vier Millionen Follower und durchschnittlich 13’685 Franken pro Sponsored Post.

Platz 4: Patrick Starr

Patrick Starrr heisst zwar so ähnlich wie der berühmte TV-Meeresbewohner, hat aber deutlich mehr mit einem Promi zu tun, als mit einem Seestern. Er ist, wie viele seiner Vorgänger, stolzer Besitzer eines Make-up-Brands, schart allein bei Instagram 4,3 Millionen Follower um sich, bei Youtube kommen nochmals 4,36 Millionen dazu. Und das, ohne sich um Trends zu scheren: Patrick hält kein Stück von der aktuellen Bewegung zu weniger Foundation, leichtem Concealer und durchscheinenden Produkten. Er bleibt bei seinem Full Face of Make up und sackt damit 14’652 Franken pro Sponsored Post ein.