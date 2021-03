Immer wieder stösst man auf Diskriminierung in Stellenanzeigen.

Die Baselbieterin Leena (19) war empört, als sie in einem Stelleninserat liest: «Männliche Bewerber werden bevorzugt.» Gleich stellte sich bei ihr die Frage, ob das nicht offensichtlicher Alltagssexismus oder sogar strafbar ist.

Die 19-jährige Leena aus dem Baselbiet war empört, als sie in einem Jobinserat für eine Stelle als Kauffrau folgendes las: «Männliche Bewerber werden bevorzugt», heisst es in der Ausschreibung für eine Kaufmännische Lehrstelle bei einem Baselbieter KMU aus Füllinsdorf. Die Schülerin erzählt, ein Kollege, der auf Lehrstellensuche ist, habe ihr das Inserat weitergeleitet, das im Schweizer Lehrstellennachweis gelistet ist. «Als Frau sehe ich das als Alltagssexismus und meine Freunde, denen ich das gezeigt habe, stimmen mir alle zu», sagt die Baselbieterin.

Die 19-Jährige geht zwar noch zur Schule, aber hoffe, dass sie nach ihrem Abschluss auf der Jobsuche nicht mehr derartige Bemerkungen unter den Anforderungen lesen muss. «Davor habe ich schon Respekt», sagte sie. Die Schülerin fragt sich auch, ob solche Bemerkungen in Stellenzeigen überhaupt legal sind.

«Versuchen das Team auszugleichen»

20 Minuten hat beim besagten Betrieb nachgefragt. Der zuständige Bereichsleiter des Familienunternehmens versichert, dass Frauen in der Firma nicht benachteiligt würden. Dass explizit ein Lernender gesucht werde habe einen bestimmten Grund. «Wir versuchen das Team immer auszugleichen. Es kam auch schon vor, dass es mehr Männer gab und folglich Frauen gesucht wurden, oder eben umgekehrt», erklärt er. «Ich kann mir aber vorstellen, dass diese Bemerkung die Bewerberinnen verunsichert hat.»

«Reinschreiben darf man das schon»

Laut der Gewerkschafterin und Feministin Natascha Wey verletzt die Bemerkung im Inserat das Gebot der Rechtsgleichheit der Schweizer Bundesverfassung an sich nicht. «Reinschreiben darf man so etwas schon. Das wird auch manchmal umgekehrt so angemerkt, wenn es zum Beispiel um die Frauenquote geht.» Es kann aber natürlich ein Hinweis auf eine Anstellungsdiskriminierung sein. Eine effektive Diskriminierung würde laut Wey erst vorliegen, wenn eine Anstellung bei gleichen Qualifikationen aufgrund des Geschlechts nicht erfolgt.