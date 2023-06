Mexiko: Säcke mit Leichenteile gefunden

In den vergangenen Jahren wurden in Jalisco wiederholt Leichenteile in Säcken oder versteckten Gräbern gefunden.

Den Angaben zufolge wurden die Säcke bereits am Dienstag am Fuss einer 40 Meter tiefen Schlucht in Zapopan gefunden, einem Vorort der Industriemetropole Guadalajara. Die Behörden hatten zuvor die Suche nach zwei Frauen und fünf Männern, alle um die 30 Jahre alt, veranlasst. Sie wurden seit dem 20. Mai vermisst. Alle sieben Personen arbeiteten in einem Callcenter unweit der Fundstelle.

Mehr als 340’000 Morde seit 2006

In den vergangenen Jahren wurden in Jalisco wiederholt Leichenteile in Säcken oder versteckten Gräbern gefunden. Der Bundesstaat wird vom mächtigen Jalisco New Generation Cartel kontrolliert und leidet besonders stark unter Gewalt durch die Organisierte Kriminalität. Örtlichen Medien zufolge wurden allein in den ersten zwei Monaten dieses Jahres in der Gegend um Guadalajara die Überreste von 33 Menschen in versteckten Gräbern gefunden.