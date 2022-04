FC Breitenrain trotzt Problemen: Märchen-Story geht weiter – Kult-Club vor Challenge-League-Aufstieg

«Über einen Aufstieg sprechen wir noch nicht», sagte Breitenrain-Präsident Claudio Engeloch im letzten November zu 20 Minuten noch ganz bescheiden. Nun rückt der Traum von der Challenge League für den Berner Quartierverein aber immer näher. Der Kult-Club gewann am Mittwochabend den Spitzenkampf in der Promotion League auswärts bei der AC Bellinzona mit 2:1 und liegt acht Runden vor Saisonende fünf Punkte vor den Tessinern.

Mit Charme und gegen Kommerz

Der Wille und die sportliche Qualität, den Gang in die zweithöchste Spielklasse anzutreten, ist beim FCB offensichtlich vorhanden. Einziges Problem: Die Infrastruktur. Breitenrain trägt seine Heimspiele bis anhin mitten im gleichnamigen Berner Wohnquartier auf dem Sportplatz Spitalacker aus, wo man eine fussballromantische Atmosphäre vorfindet, die ihresgleichen sucht. Auf dem «Spitz» trug vor über hundert Jahren noch YB seine Heimspiele aus und feierte dort in der Vorkriegszeit vier Meistertitel.

Knackpunkt Lichtmasten

Die Umgebung, die mit ihrer alten Holztribüne und angrenzenden Wohnblöcken eher an Amateur- als an Spitzenfussball erinnert, ist gemäss den SFL-Regularien nicht in allen Punkten für die Challenge League zulässig. Der grösste Knackpunkt ist dabei die Lichtanlage, die nicht den Liga-Auflagen entspricht, aber für die Produktion von adäquaten TV-Bildern zwingend notwendig wäre.



Eine Bewilligung für neue Lichtmasten bis zur neuen Saison zu erhalten, sei illusorisch, hiess es bei Breitenrain zuletzt. Zudem würden wohl einzelne Anwohnerinnen und Anwohner Einsprache gegen solche Bauvorhaben einlegen, was die Sache weiter verkomplizieren würde.