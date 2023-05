Zürich: Das sagt der Kammerjäger zum Mäusebesuch im Restaurant Neumarkt

Ein Kammerjäger erklärt, wie eine Maus in das Lokal gelangen konnte und wie man den ungebetenen Besuch fernhalten kann.

News-Scout T.R.* war vor kurzem im Nobelrestaurant Neumarkt, als ihm ein kleines Tier auffiel: Eine Maus huschte unter den Tischen quer durch das Lokal. Wie Gastro-Unternehmer Valentin Diem mitteilt, befinde sich das Restaurant Neumarkt in einem historischen Gebäude in der Zürcher Altstadt, das unter Denkmalschutz steht. «Da kann es sein, dass eine einzelne Maus auftaucht.»

20 Minuten hat bei Kammerjäger Roger Zimmermann von Ratex nachgefragt, wie die Tiere in die Innenräume gelangen, ob auch neue Häuser von Schädlingen heimgesucht werden und inwiefern die hygienischen Umstände des Betriebs eine Rolle spielen.

«Gelangt ein Tier in ein Lokal, versucht man herauszufinden, durch welche Öffnung es hineingelangt ist», sagt Zimmermann. Dafür müsse das Lokal wachsam sein.

Roger Zimmermann ist Kammerjäger bei der Ratex AG. Er erklärt im Interview, warum es für Mäuse ein leichtes Spiel ist, in ein Lokal zu gelangen.

Herr Zimmermann, trifft man nur in alten Gebäuden auf Schädlinge?

Nein. Mäuse, Ratten, Siebenschläfer, Schaben und andere Schädlinge können auch in neuen Häusern auftauchen. Allerdings ist dies weniger der Fall, weil neue Häuser besser abgedichtet sind. Die Tiere gelangen durch kleine Öffnungen in den Mauern in den Innenraum, bei einer Maus reicht eine Spalte von sechs Millimetern. Genauso können die Tiere aber durch offene Türen ins Restaurant oder die Parterrewohnung gelangen, ein Aussensitzplatz begünstigt dies.