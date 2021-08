Schädlingsbekämpfung im Seetal - Mäusegänge mit Gas gesprengt – Freispruch von Tierquälerei

Am Mittwoch standen nun zwei Männer wegen versuchter Tierquälerei vor dem Bezirksgericht Lenzburg. Sie hätten in Kauf genommen, dass Tiere qualvoll sterben und leiden könnten. Laut dem Strafbefehl wollten sie das Erdreich von Mäusen befreien, indem sie mehrfach unterirdische Explosionen ausgelöst hatten. Mit dem Rodenator wurde Gas in die Mäuselöcher gelassen und anschliessend entzündet. So wurden die Gänge gesprengt.