«Cosa Nostra» : Mafia-Boss kehrt für Oster-Essen nach Sizilien zurück – Polizei schlägt zu

Ein mutmasslicher Mafia-Boss, der nach Brasilien geflüchtet war, kehrte über Ostern nach Sizilien zurück. Das war ein Fehler. Die Polizei hat ihn und vier weitere Männer während eines Familienessens verhaftet.

Die Polizei hat in Italien einen mutmasslichen Mafia-Boss festgenommen. Für die Aktion verantwortlich waren Staatsanwälte in Palermo (Bild) und weitere Anti-Mafia-Ermittler.

Die Polizei hat in Sizilien einen mutmasslichen Mafia-Boss geschnappt, der gerade ein Oster-Essen mit seiner Familie zelebrierte. Für die Aktion verantwortlich waren Staatsanwälte in Palermo und weitere Anti-Mafia-Ermittler. Sie würden den Verdächtigen Erpressung, Körperverletzung, Entführung und «andere schwere Straftaten mit Mafia-Methoden» vorwerfen, schreibt die Deutsche Presse-Agentur.

Mitglieder der «Casa Nostra»

Wie die Nachrichtenagentur Ansa am Montag berichtete, hatte sich der Verdächtige vor einiger Zeit nach Brasilien abgesetzt. Doch vor dem Osterfest habe es ihn zurück in die Heimat gezogen, in die Gegend von Palermo. Zusammen mit dem mutmasslichen Anführer des Clans von Pagliarelli hätten die Carabinieri noch vier weitere Männer festgenommen, heisst es in Medienberichten. Alle Verdächtigen sollen für die sizilianische «Cosa Nostra» aktiv gewesen sein.