Italien : Mafia-Boss Raffaele Cutolo stirbt an Blutvergiftung

Mafia-Boss Raffaele Cutolo ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Seine Organisation Nuova Camorra Organizzata hatte er aus dem Gefängnis heraus gegründet und aufgebaut.

Der italienische Mafia-Boss Raffaele Cutolo, genannt «Der Professor», ist tot. Der 79-Jährige sei in einem Krankenhaus in Parma an einer Blutvergiftung gestorben, berichteten italienische Medien am Donnerstag. Cutolo war in den besonders blutigen Zeiten in den 70er und 80er Jahren ein wichtiger Protagonist der Mafia gewesen.