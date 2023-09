Matteo Messina Denaro ist tot: Diese Geheimnisse nimmt er mit ins Grab

Hatte er Freunde beim Staat?

Die Öffentlichkeit erfuhr bis heute nicht, wie genau es ihm gelang, sich so lange versteckt zu halten. Vermutet wird, dass er auch auf Seiten des Staates Unterstützer hatte. Der Anti-Mafia-Schriftsteller Roberto Saviano, der selbst unter ständigem Polizeischutz lebt, meinte am Tag der Verhaftung: «Wie alle Bosse blieb er genau an jenem Ort, von dem alle wissen, dass er dort zu finden ist.» Als er verhaftet wurde, gab er gleich zu: «Ich bin Matteo Messina Denaro.»

Die rote Agenda des ermordeten Mafia-Jägers

In seiner roten Agenda notierte der sizilianische Richter Paolo Borsellino alles, was er über die Verstrickungen zwischen Mafia und Politik herausfand. Am 19. Juli 1992 wurde der Mafia-Jäger mit einer Autobombe in Palermo getötet.

Anschläge in Italien vor 30 Jahren

1993 erschütterten mehrere Anschläge Italien: In Florenz explodierte am 27. Mai mitten in der Nacht eine Autobombe vor dem weltberühmten Uffizien-Museum und tötete fünf Personen. In der Nacht zum 28. Juli 1993 um 00.04 Uhr explodierte ein mit Sprengstoff beladener Fiat Uno vor der Erzbasilika San Giovanni in Laterano in Rom, wenig später fliegt ein Sprengstoff vor der Kirche San Giorgio in die Luft. Zuvor tötete eine Autobombe in Mailand fünf Menschen. Matteo Messina Denaro soll hinter den Anschlägen stecken, trotzdem blieben die Hintergründe der Attentate nebulös. Oft wurde in dieser Zeit über einen möglichen Geheimpakt zwischen dem italienischen Staat und der Mafia spekuliert.