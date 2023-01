Mafiaboss Messina Denaro versteckte sich in Wohnung von Schweizer

Sizilien : Mafiaboss Messina Denaro versteckte sich in der Wohnung des «Schweizers»

Immer mehr Verstecke des Mafiabosses Matteo Messina Denaro (61) kommen nach seiner Verhaftung ans Licht. Immer wieder tauchen Komplizen mit Verbindung zur Schweiz auf.

1 / 7 Jahrelang soll sich Matteo Messina Denaro in der Wohnung eines Schweizers in seinem sizilianischen Heimatdorf Campobello di Mazara versteckt haben. via REUTERS Zuletzt entdeckte die Polizei immer weitere Verstecke des Mafiabosses. IMAGO/Independent Photo Agency Int. Hier durchsuchten die Behörden am letzten Samstag eines der Verstecke in Campobello di Mazara. IMAGO/ZUMA Press

Darum gehts 30 Jahre lang versteckte sich der Mafiaboss Matteo Messina Denaro vor der Polizei.

Dabei soll er auch Schweizer Komplizen gehabt haben.

So stellte ihm vermutlich ein Italienisch-Schweizer seine Wohnung zur Verfügung.

Nach 30 Jahren auf der Flucht tauchen immer weitere Verstecke des Mafiabosses Matteo Messina Denaro auf. Bei seinem jahrzehntelangen Versteckspiel sollen auch zwei «Schweizer» massgeblich beteiligt gewesen sein.

Wie der «Blick» berichtet, liessen sich einige der Verstecke über einen digitalen Autoschlüssel von Denaros Alfa Romeo Giulietta orten. Bereits klar ist, dass sich Denaro die letzten vier Jahre in seinem sizilianischen Heimatdorf Campobello di Mazara aufhielt. Unter anderem wurde in dem Dorf auch ein Haus von Antonio M. untersucht, einem Mafia-Anwalt, der im Jahr 1993 in einer Tessiner Pizzeria verhaftet wurde.

Schweiz war Hauptumschlagplatz der Cosa Nostra

Mit Hilfe von Schweizer Konten wusch der Anwalt das Geld des Mafiabosses. Und auch ein weiterer «Schweizer» war Komplize Denaros: So hat der «Schweizer» Guiseppe P. (77) Denaro bis zum letzten Sommer eine Wohnung in Campobello di Mazara zur Verfügung gestellt. Guiseppe P. selbst sei jedoch bereits vor 40 Jahren in die Schweiz gezogen. Und: Der Mann, der den Mafiaboss vor zwei Wochen zur Behandlung ins Spital chauffiert hatte, wohnt gleich nebenan. Der Mann befindet sich aktuell weiterhin in Untersuchungshaft.

Auch ansonsten spielt die Schweiz für Denaro und die Mafia eine wichtige Rolle. So wurden im Jahr 2001 in fünf Basler Lagerhallen Tausende antike Kunstgegenstände der Mafia beschlagnahmt, wie der «Blick» schreibt. Im illegalen Kunsthandel der Cosa Nostra soll die Schweiz zudem der grösste Umschlagplatz gewesen sein.

Messina Denaro soll Dutzende Menschen getötet haben

Matteo Messina Denaro war seit 1993 auf der Flucht und der meistgesuchte Mafioso des Landes. Er wurde wegen dutzendfachen Mordes – etwa an den Mafia-Jägern Giovanni Falcone und Paolo Borsellino – bereits zu lebenslanger Haft verurteilt. Am Montag vor zwei Wochen wurde er schliesslich verhaftet, als der 60-Jährige sich unter falschem Namen in einer Krebsklinik in Palermo behandeln lassen wollte. Viele italienische Politiker feierten die Festnahme als historischen Erfolg im Kampf gegen die Mafia.

Die Schweiz wird immer wieder im Zusammenhang mit der italienischen Mafia ins Spiel gebracht. Im November hatte mit Giovanni Melillo der oberste italienische Mafiajäger gewarnt, die kalabrische ‘Ndrangheta operiere zunehmend aus der Schweiz heraus. Melillo und sein Schweizer Amtskollege Stefan Blättler von der Bundesanwaltschaft hatten im November angekündigt, in Zukunft bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens enger zusammenarbeiten zu wollen.



