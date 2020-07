’Ndrangheta

Mafioso verkaufte Sturmgewehr für 2000 Franken an V-Mann

Die kalabresische Mafia-Organisation ‘Ndrangheta hat sich in der Schweiz seit über 40 Jahren festgesetzt. Ein Blick in die Ermittlungsakte zeigt, wie Geld gemacht wurde.

Hunderte Ermittler in der Schweiz und in Italien arbeiteten seit 2016 an dem Fall und bildeten ein «Joint Investigation Team». Am Dienstag kam es schliesslich zu einer koordinierten Aktion von schweizerischen und italienischen Behörden. Die Ermittlungsakte zeigt, was die H aupteinnahmequelle des Mafia-Clans war : der Verkauf von Drogen und Waffen. Eine dieser Waffen, ein Sturmgewehr, verkaufte demnach einer der beiden Mafia-Statthalter , Carmelo M. , für 2000 Frank e n e inem Schweizer V-Mann .