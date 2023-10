Magden: Polizei verhaftet zwei Diebe in Garagenbox

1 / 3 In Magden konnten am Montag zwei Algerier festgenommen werden, die versuchten, Wertsachen aus Autos zu stehlen. Als sie eine Scheibe einschlugen, weckten sie einen Hund, der zu bellen begann. (Symbolbild) 20min/News-Scout Der Bewohner des betroffenen Hauses wurde in der Folge geweckt und hielt Nachschau. Die beiden Verdächtigen flüchteten in eine nahegelegene Garagenbox. Google Maps Dort konnte sie die Polizei in der Folge widerstandslos festnehmen. Die beiden jungen Männer (16 und 20) sollen noch für weitere Autoaufbrüche in der gleichen Nacht verantwortlich sein. (Symbolbild) Kantonspolizei Argau

Die Bewohner des Hauses schliefen, als sich zwei Männer in Magden am Montagmorgen um drei Uhr vor einem Haus an einem Auto zu schaffen machten. Das Klirren der Autoscheibe weckte allerdings den Hund, der laut anfing zu bellen und so auch den Bewohner des Hauses aufweckte. Dieser sah durchs Fenster zwei Unbekannte, die neben seinem parkierten Auto standen. Während er seinen Hund holte, rannten die beiden Männer bereits davon.

Vor dem Haus sah sich der Mann dann um und konnte aus einer nahen Garagenbox Stimmen wahrnehmen. In dem Moment waren bereits mehrere Patrouillen von der Polizei und dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit im Anmarsch. Diese konnten die beiden Verdächtigen in der Garagenbox im Nu aufspüren. Die beiden Gesuchten versteckten sich in einem Auto und liessen sich widerstandslos festnehmen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Algerier im Alter von 16 und 20 Jahren, die keinen Wohnsitz in der Schweiz haben. In der gleichen Nacht sind noch weitere Meldungen von Autoaufbrüchen in Magden eingegangen, die nach Angaben der Aargauer Kantonspolizei ebenfalls auf das Konto der beiden Festgenommenen gehen dürften. Entsprechende Ermittlungen seien im Gang.