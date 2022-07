Europameisterschaft: Magen-Darm-Alarm an EM – 8 Nati-Spielerinnen und 11 Staff-Mitglieder krank

«Das Training von heute Morgen und der am Nachmittag angesetzte Media-Point müssen aufgrund von Magendarm-Symptomen bei acht Spielerinnen und elf Staff-Mitgliedern kurzfristig abgesagt werden.» Diese Nachricht verbreitete der Schweizer Fussballverband am Montagmorgen. Weiter hiess es: «Wir entschuldigen uns für die Umstände.»

Schlechter Rasen sorgt für Wechsel des Trainingsplatzes

Die Nati bleibt also vom Pech verfolgt. Nicht nur verpatzte sie das Eröffnungsspiel (2:2) gegen Portugal auf fatale Art und Weise. Auch gab Nati-Coach Nils Nielsen mit fehlenden Erklärungen für den Schweizer Einbruch in der zweiten Hälfte ein unglückliches Bild ab. Hinzu kommt: Bereits der EM-Start in England stand nicht unter einem guten Stern.

So war eigentlich der Plan, dass die Nati auf der Anlage des Rothwell Juniors FC in Leeds trainiert. Weil der Rasen aber viel zu schlecht war, gab es einen Wechsel. Die Schweizerinnen bereiten sich seitdem in Huddersfield auf die EM vor – rund 30 Minuten vom Camp in Leeds entfernt.