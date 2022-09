Britisches Staatsoberhaupt: Magieclub, Toilettensitz und Biertrinker des Jahres – so tickt König Charles III.

Biertrinker des Jahres

Mit dem Spruch «The pub is the hub» (zu Deutsch: «Das Pub ist der Mittelpunkt») machte sich das frisch ernannte Staatsoberhaupt – damals noch als Prinz Charles – für Gaststätten im ländlichen Raum stark. Dafür wählten ihn britische Parlamentarier aus dem parteiübergreifenden Arbeitskreis von Bierfreunden im November 2002 zum «Biertrinker des Jahres». Anschliessend wurde er von den britischen Medien als «Prince of Ales» (zu Deutsch: «Prinz der Biere») bezeichnet.

Mitglied im Magieclub

Weisswein im Tank

Schuhbändel und Unterhosen werden gebügelt

In der Amazon-Dokumentation «Serving the Royals: Inside the Firm» erzählte der ehemalige Butler vom Buckingham-Palast, Paul Burrell, unter anderem von den seltsamen Ritualen, auf die König Charles III. Wert legt. «Sein Pyjama wird jeden Morgen gebügelt und seine Schnürsenkel werden mit einem Bügeleisen flach gedrückt», erzählt der königliche Mitarbeiter, der in den 90er-Jahren eng mit den britischen Royals zusammengearbeitet hat. Und weiter führt er aus, dass auch seine Unterhosen immer glattgebügelt werden. Wichtig seien dem 73-Jährigen zudem perfekt zusammengefaltete Handtücher.

Ansprüche an das morgendliche Bad

Eigener Toilettensitz auf Reisen

Auf seinen Reisen nimmt der Monarch fast seinen ganzen Hausrat mit. So werden etwa sein eigenes Silberbesteck und acht Sorten Honig eingepackt. Wie die Autorin Tina Brown in ihrem neuen Buch «The Palace Papers: Inside The House Of Windsor – The Truth And The Turmoil» schreibt, hat der 73-Jährige auf seinen Staatsreisen oder bei privaten Besuchen bei Freunden stets sein Lieblingstoilettenpapier Kleenex Velvet im Gepäck. Zusätzlich dürfen der eigene Toilettensitz, sein orthopädisches Bett und zwei Bilder der schottischen Landschaft nicht fehlen. «Wenn er Freunde in deren Landhäusern besuchte, kam ein Tag vorher ein LKW an, der sein Bett, Möbel und sogar Bilder anlieferte», schreibt Brown.