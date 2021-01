Siegfried Fischbacher (l.) hat Bauchspeicheldrüsenkrebs und liegt auf seinem Anwesen in Las Vegas im Sterben. Sein Partner Roy starb im Mai 2020 an Covid-19.

Eine Chance auf Heilung gebe es keine. Zwar sei der Tumor in einer zwölfstündigen Operation entfernt worden, aber der Krebs habe bereits gestreut. Auf Wunsch von Siegfried wurde er aus der Klinik entlassen, um zu Hause, auf seinem Anwesen «Little Bavaria» in Las Vegas, sterben zu können.

Schmerzlicher Tod seines Freundes

Sein Freund Roy ist im Mai 2020 an den Folgen von Covid-19 verstorben. Über den Tod sei Siegfried nicht hinweggekommen, heisst es. «Schon bei unser ersten Begegnung wusste ich, dass Roy und ich zusammen die Welt verändern würden», teilte Siegfried Fischbacher in einer Mitteilung zum Abschied seines Partners mit. «Es hätte keinen Siegfried ohne Roy und keinen Roy ohne Siegfried gegeben.»

Vermächtnis exotischer Tiere

In ihrem «Secret Garden», einem öffentlichen Zoo in Las Vegas, leben aktuell immer noch mehr als 30 Tiere. Laut «Bild» soll das auch nach ihrem Tod so bleiben, das haben die beiden so verfügt: Ihr Vermögen von rund 200 Millionen Franken haben sie in eine Stiftung überführt, die sich um das Bestehen der Touristen-Attraktion kümmern soll.