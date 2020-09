So soll die Wirtschaftsstadt der Zukunft aussehen, mit Magnetschwebebahn, Park and Ride und ausgebauter S-Bahn.

Die Schwebebahn, die die erste ihrer Art in der Schweiz wäre, ist jedoch nur ein Teil eines viel grösseren Konzepts, das die Stadt fit für die Bedürfnisse von Unternehmen machen soll. «Zuziehende Firmen suchen in der Stadt Nähe zu Life S c iences, während sich Stau negativ auf die Standortgunst auswirkt», sagt Oliver Bippus von Plan Basel. Durchmesserlinie? Autobahnausbau? Derzeit bestehe viel Unsicherheit, was wann realisiert werde.