Nach Autopanne : Mahesh (14) und Shaun (21) überleben tagelang ohne Wasser im Outback

Nach einer Autopanne im Outback entschieden sich Mahesh Patrick und Shaun Emitja, zu Fuss weiterzugehen. Das hätte sie beinahe das Leben gekostet.

Sie versuchten, zu Fuss die einzige Hauptstrasse in der Region zu erreichen.

Mahesh Patrick (14) und Shaun Emitja (21) waren nach Polizeiangaben am vergangenen Dienstag als vermisst gemeldet worden, nachdem sie von einem Wochenendausflug in die entlegene Region von Arlparra im Northern Territory nicht in ihre Heimatgemeinde Hermannsburg zurückgekehrt waren.



Die Sorgen wuchsen, als die Einsatzkräfte den Wagen der beiden 50 Kilometer südöstlich von Arlparra entdeckten – festgefahren und verlassen. Die Behörden leiteten eine grossangelegte Suche ein – auch aus der Luft.