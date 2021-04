Palästinenserpräsident : Mahmud Abbas auf dem Weg nach Deutschland für Routineuntersuchung

Der Palästinenserpräsident Mahmud Abbas reist nach Deutschland. Dort will er sich einer Routineuntersuchung unterziehen. Ausserdem steht ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Programm.

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ist auf dem Weg nach Deutschland, um sich einer medizinischen «Routineuntersuchung» zu unterziehen. Während seines Besuchs werde der 86-Jährige auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) treffen, hiess es am Montag aus dem Umfeld des Präsidenten. Abbas verliess Ramallah im Westjordanland an Bord eines jordanischen Hubschraubers. Nach einem Zwischenstopp in Jordanien wird er den Angaben zufolge nach Deutschland weiterfliegen, bevor er am Donnerstag zurückkehrt.