Auto knallt bei Überholmanöver in Velo – Mahnmal an Unfallort gedenkt verstorbenem Velofahrer (26)

In Hausen am Albis ZH kam es letzte Woche zu einem tödlichen Unfall. Für ein Überholmanöver schwenkte ein Autofahrer auf der Überlandstrecke auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Velofahrer. Laut der Kantonspolizei Zürich wurde der 26-jährige Velofahrer dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.