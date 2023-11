Mahnwache in Zürich: Shabbat-Gebet am Bürkliplatz

Am Donnerstagnachmittag fand auf dem Bürkliplatz in Zürich eine Mahnwache für die über 240 Geiseln der Hamas statt.

«Ich habe meinen Vater verloren, ihn können wir nicht zurückholen. Aber die Geiseln in Gaza sind noch am Leben – wir können sie zurückbringen.» Am Donnerstag wurde auf dem Bürkliplatz in Zürich im Rahmen einer Mahnwache für die Geiseln der Hamas ein Shabbat-Tisch mit 240 leeren Stühlen aufgestellt.