Bis zu 30 Grad: Mai-Temperaturen auf Rekordkurs – am Donnerstag kommt der Sommer zurück

Nachdem die Temperaturen über Auffahrt zeitweise deutlich gefallen waren, wird es kommende Woche wieder wärmer. Während die Hitze in der Schweiz für einen Rekordmonat sorgen dürfte, sorgt sie in anderen Teilen der Welt für grosse Probleme.

1 / 6 Nachdem die hohen Temperaturen im Mai bei vielen bereits Sommergefühle aufkommen liessen, … 20min/Matthias Spicher … sanken die Temperaturen auf Auffahrt merklich. 20min/Simon Glauser Trotzdem ist der aktuelle Monat auf gutem Weg, einer der heissesten seit Messbeginn zu werden. Dies macht sich auch durch die vorherrschende Trockenheit bemerkbar. Kantonspolizei Graubünden

Darum gehts

Die teils drückende Hitze, die bereits im Mai für Sommerstimmung sorgte, schlägt sich auch in den Messwerten von Wetterstationen an diversen Orten in der Schweiz nieder. Im Schnitt lagen die Temperaturen etwa 2,5 Grad über dem Klimamittel, in der Westschweiz und im Tessin betrug die Differenz zum Durschnitt der letzten 30 Jahre stellenweise sogar bis zu vier Grad.

Auch wenn der Mai noch drei Tage dauert, sind die Temperaturen vielerorts auf Rekordkurs, sogar bei weit zurückreichenden Stationen wie in Basel-Binningen oder in Genf, wo Messdaten bis ins 18. Jahrhundert vorliegen. Diese zeigen: Lediglich der Mai 1868 war vielerorts noch etwas milder als der aktuelle Monat. Die Hitze macht sich auch in anderen Bereichen bemerkbar: Vor allem im Süden und Westen der Schweiz fiel im Mai deutlich zu wenig Regen. Diese Trockenheit wird speziell im Westen auch durch den bis Ende Monat noch erwarteten Niederschlag nicht ausgeglichen werden, wie «Meteonews» schreibt.

Sonniges Wochenende erwartet

Nachdem sich das Wetter über Auffahrt merklich abgekühlt hatte, dürfen sich Badefans und Outdoorsportler in der kommenden Woche wieder über wärmeres Wetter freuen. Ab Donnerstag steigen die Temperaturen vielerorts wieder auf etwa 30 Grad, in Genf und Lausanne werden gar 31 Grad erwartet. Die sommerlichen Temperaturen dürften mindestens bis Sonntag anhalten und bieten daher am Wochenende die ideale Gelegenheit für eine Abkühlung im Wasser oder einen Ausflug in der Natur.

Vorerst bleibt es dieses Wochenende aber vor allem im Flachland mit 18 bis 20 Grad relativ kühl. Der Nordföhn bringt dafür im Süden der Schweiz Temperaturen von 28 bis 30 Grad mit, am Samstagabend ist im Südtessin mit Gewittern zu rechnen.