Maienfeld GR: Schwerer Verkehrsunfall auf der Steigstrasse

Am Samstagmorgen kam es in Maienfeld zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Automobilist und ein Lieferwagenlenker frontal kollidierten. Fünf Personen wurden dabei verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Steigstrasse, als der 21-jährige Fahrer mit drei weiteren jungen Erwachsenen gegen 7.25 Uhr in Richtung Maienfeld fuhr. Aus bisher unbekannten Gründen kam es auf Höhe der Verzweigung Fösterschule zu einer heftigen Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Beide Fahrzeuge wurden von der Strasse geschleudert und kamen am Waldrand stark beschädigt zum Stillstand.