Maienfeld: Ursache für Helikopterabsturz bekannt

Bei einem Übungsflug eines Flugschülers (46), gemeinsam mit einem Fluglehrer (49), stürzte im November 2022 ein Helikopter in Maienfeld GR ab. Nun hat die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) ihren Schlussbericht zum Unfallhergang veröffentlicht.

Die beiden Personen führten an dem Tag mehrere Gebirgslandungen auf etwa 1890 Meter über Meer durch. Bei den ersten beiden Start- und Landeversuchen funktionierte alles reibungslos. Allerdings wurde der zweite Landeplatz, bei dem es später zum Unfall kam, spontan vom Fluglehrer ausgewählt. Der Schüler kannte diesen Platz nicht. Nachdem die Besatzung dort gelandet war, beschloss sie, einen weiteren Platz anzusteuern. Als sich der Helikopter wieder über steil abfallendem Gelände befand, bemerkte die Besatzung akustisch eine Reduktion der Rotordrehzahl. Obwohl der Fluglehrer das Steuer sofort übernahm, gelang es ihm nicht mehr, die Rotordrehzahl zu stabilisieren.

Fluglehrer fehlte die Erfahrung

Der Helikopter begann, parallel zum abfallenden Gelände zu sinken. Eine Landung war in dem Gebiet nicht mehr möglich. Die Kufen des Helikopters touchierten in der Folge mehrmals das Gelände, bevor sie sich dort eingruben und sich der Helikopter nach vorne überschlug. Dabei krachten die Hauptrotorblätter in den Boden. Nach mindestens einem Überschlag kam der Helikopter im steilen Gelände zum Stillstand. Obwohl die Besatzung während der Flüge keine Helme trug, blieb sie unverletzt. Sie konnte sich selbstständig aus dem zerstörten Helikopter befreien.