Vertrauter Weckdienst - Maik Wisler wird die Stimme am Morgen von Energy Luzern 

Für Wisler wiederum ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, denn er entdeckte 2004 als Praktikant von Roman Kilchsperger bei Energy Zürich seine Leidenschaft fürs Radiomachen. «Ich weiss noch gut, wie Maik genervt hat mit seinen tausend Fragen. Er hat schon damals fürs Radio geglüht. Inzwischen hat er seine Erfahrungen gesammelt und ist bereit, der beste Host zu sein, den Luzern sich wünschen kann», sagt Roman Kilchsperger. Wisler war zuletzt während 16 Jahren das Aushängeschild der Morgenshow von Radio Pilatus. Nun wird er sein Mikrophon an der Zürichstrasse an den Nagel hängen und aus dem neuen Radiostudio an der Hofstrasse senden. Zu seinem Wechsel sagt Wisler: «Ich hatte bei Radio Pilatus eine spannende Zeit mit einem genialen Team erlebt. Dafür bedanke ich mich herzlich. Die Zeit ist aber jetzt reif, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Ich freue mich sehr darauf.»

Angesagt ist der Empfang mittels DAB+ und Internet

«Energy erhofft sich mit dem Markteintritt in Luzern Erfolg auf dem Hörer- und Werbemarkt», sagt Spillmann weiter. Der Gedanke mit Energy nach Zürich, Basel und Bern auch nach Luzern zu expandieren war schon länger vorhanden. Spillmann: «Gut Ding will Weile haben und jetzt ist die Zeit dazu gekommen.» Dies nicht zuletzt, weil sich auch die Sendetechnik der Radios in den letzten Jahren gewandelt hat. Heute ist es nicht mehr nötig, viele und im Unterhalt teure UKW-Sender zu betreiben. Angesagt ist der Empfang mittels DAB+ und Internet.

Energy sieht sein Zielpublikum bei jungen und urbanen Innerschweizerinnen und Innerschweizern. Das Programm soll sich laut Spillmann so präsentieren wie man es von Energy her kennt: «Energy setzt auf eine starke Community und unterhält diese nebst dem Radio auch mit weiteren Aktionen und Livesendungen sowie Aktivitäten in den Bereichen Digital und Events.» Laut ihm will Energy die Nähe zum Publikum in der Zentralschweiz unter Beweis stellen. Der Schlüssel dazu werde Wisler sein. In der Aufbauphase werden in Luzern drei bis vier Personen im Progammbereich tätig sein. Redaktionell wird der Luzerner Sender zentral aus Zürich unterstützt.