So teilte laut Medienberichten etwa Rapper Burna Boy ein Video in den sozialen Medien, wie er am DJ Pult der Menge einheizte. Nach harscher Kritik im Netz, wie etwa, dass die Gäste die Quarantänebestimmungen nicht eingehalten haben sollen, wurde das Video gelöscht.

Unmut im Netz

Unter den Bildern zur Bottega Show, die auf Instagram kursieren, beschweren sich die Menschen über die scheinbare Ungleichbehandlung in Berlin. Auf Twitter schreibt eine Userin: «Eine Fashionproduktion in Berlin und Party im Soho House?! Was ist los mit euch Leuten, ihr denkt, Geld gibt euch das Recht, was auch immer ihr wollt zu tun!»