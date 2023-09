Chiara Ferragni: Ihr Luxus-Penthouse in Mailand ist fast fertig

Chiara Ferragni und Ehemann Fedez sind bereit zum Zügeln. Ihr zweistöckiges Haus soll fertig sein. Die Influencerin teilt neue Einblicke in ihr zukünftiges Daheim.

Darum gehts Die Bauarbeiten am neuen Haus von Chiara Ferragni (36) und Fedez (33) sind fertig.

Die «Ferragnez» teilen mehrere Bilder ihres neuen luxuriösen Daheims.

Sohn Leone (5) und Tochter Vittoria (2) können sich über eigene Badezimmer freuen.

Das zweistöckige Penthouse von Mega-Influencerin Chiara Ferragni und Rapper Fedez ist so gut wie fertig. Die vierköpfige Familie macht sich für den Einzug bereit und teilt neue Einblicke in ihr luxuriöses Zuhause: Das Badezimmer ist in Braun-Tönen gehalten. Das Lavabo und die Dusche scheinen aus Marmor zu sein. Für garantierte Entspannung sorgt eine freistehende Badewanne. Überall hat es Spiegel, sodass die Outfit-Fotos der Mode-Bloggerin immer perfekt sitzen.

Das Wohnzimmer kommt ebenfalls in Naturtönen daher. Es hat einen Kamin, grosse Fenster und einen Holzboden. Das Esszimmer sticht durch einen zweifarbigen Boden heraus. Das Muster im Holz erinnert an eine Sonne. Auf einem weiteren Foto zeigt Chiara stolz die unkonventionelle Tapete in einem Zimmer. Darauf zu sehen sind Palmen, Kakteen und andere Pflanzenmotive. Der perfekte Hintergrund für Fotos, wie die 36-Jährige gleich selbst beweist.

Chiara Ferragnis Kinder haben eigene Badezimmer

Auch Sohn Leone und Tochter Vittoria können sich auf ihr neues Zuhause im Mailänder Citylife-Quartier freuen. Sie bekommen beide ein persönliches Badezimmer. Für ihren fünfjährigen Sohn liess Chiara ein Bad aus grauem Marmor mit einem anthrazitfarbenen Boden designen. Vittorias Badezimmer hat eine weiss-rosa gestreifte Wand und ein Marmor-Lavabo.

Neues Zuhause bedeutet für die Familie gleichzeitig neues Haustier. Ende Juli starb Chiaras Bulldogge Matilda im Alter von 13 Jahren. Seit ein paar Tagen haben sie nun einen neuen flauschigen Vierbeiner. Die Golden-Retriever-Dame Paloma macht die Familie wieder komplett. Matilda habe Chiara aber dennoch in ihrem Herzen, wie sie in einem Post zu ihrem Finger-Tattoo der Hündin und ihrem neuen Welpen schreibt. «Mati ist jetzt auf der Wolke, die die Kinder jeden Morgen grüssen, und Paloma ist unser neuer Abenteuerpartner», so die Italienerin.