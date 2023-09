Leonardo DiCaprio stellt Vittoria Ceretti seiner Mutter vor

1 / 9 Hollywood-Star Leonardo DiCaprio verbringt momentan Zeit in Mailand. AFP Dort stellte er seine neue Flamme, das Topmodel Vittoria Ceretti, seiner Mutter vor. AFP Vor etwa einem Monat machte der 48-Jährige Schlagzeilen, weil er mit der Italienerin in einem Club auf Ibiza geknutscht hatte. Getty Images

Darum gehts Leonardo DiCaprio (48) und Vittoria Ceretti (25) meinen es mit ihrer Beziehung scheinbar ernst.

Das Model traf in Mailand die Mutter des Hollywood-Stars.

Sie gingen gemeinsam in ein Museum.

Die Beziehung von Leonardo DiCaprio (48) und Vittoria Ceretti (25) wird scheinbar ernst. Das Paar wurde gemeinsam mit der Mutter des «Wolf of Wallstreet»-Stars gesichtet. Wie Bilder, die dem Newsportal «Page Six» vorliegen, zeigen, verbrachten die drei gemeinsam Zeit in Mailand. Das italienische Model begleitete Leo und seine Mutter Irmelin Indenbirken (80) bei einem Besuch der Pinacoteca Ambrosiana. Im Kunstmuseum kann man unter anderem Gemälde von da Vinci, Botticelli und Caravaggio bestaunen.

Auf den Paparazzi-Bildern sieht man, wie die Truppe das Museum verlässt. Vittoria entschied sich für einen entspannten Look. Die 25-Jährige trug eine braune Jacke, Cargohosen und weisse Sneakers für das Familien-Treffen. Der Schauspieler zeigte sich in seinem gewohnten Undercover Look, bestehend aus schwarzem Käppi und schwarzer Jacke. Leos Mutter trug für den Ausflug ins Museum einen schwarzen Ledermantel und einen blauen Rock.

Leo und Vittoria turtelten in Ibiza

Die beiden sorgten Anfang September erstmals für Beziehungsgerüchte. Fotos, welche unter anderem «Daily Mail» veröffentlichte, zeigen das Paar turtelnd in einem Nachtclub auf der spanischen Partyinsel Ibiza – innig küssend. Bis 4.30 Uhr sollen sie laut Bericht im beliebten Szenelokal «Hi Ibiza» am Playa d’en Bossa gefeiert haben.

Ist Vittoria Ceretti noch verheiratet?

Nach der Partynacht verbrachten sie Zeit in London, wo sie an einem «Vogue»-Event gesichtet wurden. «Leo und Vittoria haben den ganzen Abend miteinander geplaudert und getanzt», erzählte ein Insider danach der britischen «Mirror». Nun sind sie im Rahmen der Fashionweek zusammen in Mailand. Vittoria lief an der Show des italienischen Modelabels «Versace». An der Afterparty war Leo auch anwesend.

Ebenfalls vor Ort war die Ex des Schauspielers, Gigi Hadid (28). Die beiden dateten sich für rund ein Jahr. Wie ein Insider gegenüber «Daily Mail» im Juni verriet, konnten sie das Liebesfeuer nicht so richtig entfachen. «Sie haben geguckt, ob da etwas zwischen ihnen sein könnte, aber da war einfach nichts. Sie sind Freunde und das schon so lange, aber sie führen keine offene Beziehung miteinander», so die Quelle.

Vittoria Ceretti war bereits einmal verheiratet. 2020 sagte sie auf Ibiza «Ja». Bei ihrem Ex handelt es sich um den italienischen DJ Matteo Milleri (35). Bilder der Hochzeit sind immer noch auf dem Instagram des Models auffindbar. Wie das italienische Magazin «Chi» berichtet, trennte sich Vittoria im Sommer von ihrem Partner, nachdem sie Leo am Filmfestival in Cannes kennen gelernt hatte. Ob die Scheidung bereits eingereicht wurde, ist nicht bekannt.

