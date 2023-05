Mailand: Riesige Explosion im Stadtzentrum

Am Donnerstagmittag ereignete sich im Stadtzentrum von Mailand ein grosse Explosion. Mehrere Autos gerieten in Brand, mindestens vier Personen wurden verletzt.

Unter den Verletzten befindet sich auch der Fahrer des Lieferwagens. Als sein Fahrzeug Feuer fing, konnte der Mann noch rechtzeitig abspringen. Er verletzte sich Angaben des «Corriere della Sera» zufolge an der Hand und am Bein. Bei der Explosion gerieten auch fünf Autos in Brand. Gebäude in der Nähe wurden evakuiert, darunter auch ein Kindergarten. Der italienische Fernsehsender «Sky TG 24» berichtet darüber, dass die Kinder wohlauf seien.