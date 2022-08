BEROMÜNSTER: Maishäcksler wird bei Brand völlig zerstört

Ein Maishäcksler ist in Beromünster in Flammen aufgegangen.

Kurz vor 16 Uhr am Dienstag geriet ein Maishäcksler in Brand, der im Gebiet Buholz in Beromünster abgestellt war. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand die Maschine bereits in Vollbrand. Der Feuerwehr Michelsamt konnte das Feuer löschen, aber der Maishäcksler wurde durch die Flammen völlig zerstört. Es wurde niemand verletzt, jedoch ist der Sachschaden noch nicht bestimmbar.