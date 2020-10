Er stammt aus einer sehr kreativen Familie. Seine drei Brüder sind alle erfolgreiche Köche, und Luke Selby (23) hat sogar 2018 den «National Chef of the Year»-Award überreicht bekommen.

Bei der Paris Fashion Week ist Maisie Williams (23) immer wieder anzutreffen. Fast in allen grossen Shows sitzt sie in der ersten Reihe, immer begleitet von ihrem Freund Reuben Selby. Doch wer ist der Mann an ihrer Seite?

Maisie Williams ist an der Paris Fashion Week omnipräsent. Sei es bei Chloé, Dior, Jacquemus oder AMI Paris, die «Game of Thrones»-Schauspielerin ist mittlerweile ein Frontrow-Dauergast. Immer dabei: ihr Freund Reuben Selby (23).

Maisies Interesse an der Mode ist ihren Looks anzumerken. Sie ist kein Teenie-Star mehr, sondern eine erwachsene Schauspielerin, und das schlägt sich in ihrem Stil nieder. Wir zeigen dir Maisies beste Outfits während der Pariser Modewochen.

Das Anorak-Kleid

Hand in Hand mit ihrem Freund – so trifft man Maisie diese Mode-Saison vor fast jeder Show an. Für die Dior-Show stimmten sich die beiden aufeinander ab und erschienen in khakibraunen Looks. Heraus stach der Dior-Anorak, den die Schauspielerin als Kleid trug.