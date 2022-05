Zweisimmen BE: Maiwetter bringt Hagelstürme ins Berner Oberland

Während es in der Schweiz am Sonntag vielerorts schön war, hagelte und stürmte es im Berner Oberland.

Am Sonntagabend kam es regional zu starken Hagelfällen.

Einige Menschen im Zweisimmental dürften ihren Augen nicht getraut haben: So fielen am Sonntagabend dicke, schwere Hagelkörner aus einem graubedeckten Himmel. Mit dem heutigen Ende der Eisheiligen spielte somit das Wetter noch einmal so richtig verrückt.