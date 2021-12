Make-up-Flecken aus Kleidung entfernen: die besten Hausmittel

Eigentlich ist die Reihenfolge nicht nur bekannt, sondern auch maximal logisch: Wer am morgen zuerst das Oberteil anzieht, und sich dann für das Make-up ins Bad begibt, der bleibt von Make-up-Flecken auf der Kleidung weitestgehend verschont. Doch manchmal spielt der Kopf so früh einfach noch nicht mit und Foundation, Puder, Rouge oder Lippenstift landen nicht nur im Gesicht, sondern auch auf dem Lieblingspulli.

Also ab in die Waschmaschine? Das bringt häufig wenig. Denn dem Mix aus Ölen, Wachsen und Farbpigmenten, aus dem Make-up in vielen Fällen besteht, kann Wasser nichts anhaben. Zeit für etwas Aufklärung, was stattdessen zu tun ist!